06.11.2018, 12:03

Охранники G4S потушили пожар в ресторане

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rus.delfi.ee
EST
Охранники G4S потушили пожар в ресторане
G4S Eesti

В ночь на понедельник в Таллинне охранники G4S потушили пожар в расположенном в Старом городе ресторане. Возгорание они обнаружили, проверяя сигнал тревоги, поступивший от автоматической пожарной сигнализации. Быстрые и профессиональные действия охранников помогли предотвратить крупный пожар.

Пятого ноября в начале первого часа ночи в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги из расположенного в старом Таллинне ресторана. Патрульные охранники G4S, прибывшие на место происшествия через несколько минут, определили на пульте пожарной сигнализации, что сигнал тревоги поступает с третьего этажа.

На третьем этаже был густой дым. Охранники схватили находившийся там же огнетушитель и пошли через клубы дыма к очагу пожара. Оказалось, что в бытовых помещениях перед холодильником горит пол из древесно-стружечных плит. Сотрудники G4S потушили пламя шестикилограммовым огнетушителем.

Вызванные на место происшествия спасатели проверили помещение. Других очагов пожара они не обнаружили; спасатели помогли проветрить помещения.

Поврежденный при пожаре холодильник не подлежит ремонту, также в помещении сильно пострадал пол. Стены и потолок покрылись копотью.
В момент пожара посетителей в ресторане не было, однако там присутствовал один работник заведения.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать электропровода.

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