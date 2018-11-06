Охранники G4S потушили пожар в ресторане

Пятого ноября в начале первого часа ночи в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги из расположенного в старом Таллинне ресторана. Патрульные охранники G4S, прибывшие на место происшествия через несколько минут, определили на пульте пожарной сигнализации, что сигнал тревоги поступает с третьего этажа.

На третьем этаже был густой дым. Охранники схватили находившийся там же огнетушитель и пошли через клубы дыма к очагу пожара. Оказалось, что в бытовых помещениях перед холодильником горит пол из древесно-стружечных плит. Сотрудники G4S потушили пламя шестикилограммовым огнетушителем.

Вызванные на место происшествия спасатели проверили помещение. Других очагов пожара они не обнаружили; спасатели помогли проветрить помещения.

Поврежденный при пожаре холодильник не подлежит ремонту, также в помещении сильно пострадал пол. Стены и потолок покрылись копотью.

В момент пожара посетителей в ресторане не было, однако там присутствовал один работник заведения.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать электропровода.