Охранники G4S помогли задержать в центре Таллинна нетрезвого водителя

Нетрезвый мужчина заснул в баре, а когда его разбудили, решил сесть за руль автомобиля. Заметившие это охранники помогли полиции задержать пьяного водителя, сообщает G4S.

В ночь на пятницу, 1 декабря, в 01:12 патруль G4S получил вызов в бар, расположенный в центре Таллинна: там спал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Охранники, прибывшие на место через пять минут, разбудили его и выпроводили из заведения.

На улице нетрезвый мужчина подошел к припаркованному у тротуара внедорожнику Range Rover и, пошатываясь, стал искать в кармане пальто ключ от машины. Охранники попросили его не садиться за руль в нетрезвом состоянии и посоветовали заказать такси. Однако он не прислушался к совету, сел за руль и завел мотор.

Охранники сразу сообщили о произошедшем полиции и поехали за внедорожником. Через полкилометра, на Пярнуском шоссе, полицейский патруль задержал водителя.

Управлявший Range Rover мужчина средних лет отказался дуть в алкометр, и полицейские доставили его на анализ крови. У нарушителя выявили алкогольное опьянение; возбуждено уголовное дело.

Дежурный сотрудник полиции позже позвонил в центр управления G4S и поблагодарил охранников, которые помогли задержать пьяного водителя.