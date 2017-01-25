Охранник G4S предотвратил серьезный пожар на хуторе в Тартумаа

Отреагировавший на сигнал о пожаре охранник G4S потушил на хуторе возгорание, причиной которого стала горячая зола в пластмассовом ведре.

Во вторник в 12:30 в центр управления G4S поступило сообщение о пожаре на хуторе в волости Ранну, Тартуский уезд. Сигнал тревоги передал датчик дыма, подключенный к охранной системе дома.

Прибывший на вызов охранник обнаружил, что из дверей и окон идет черный дым. ”По предварительной информации, в доме мог находиться человек. Я доложил о произошедшем центру управления G4S и Центру оповещения о тревоге”, — рассказал охранник Тауно.

Охранник открыл дверь дома — оттуда повалили клубы дыма. В прихожей горели обувь и пластмассовое ведро. ”Рядом с очагом находились восемь мешков сухих березовых поленьев”, — сказал охранник. До них пламя добраться не успело.

Тауно побежал к машине, взял огнетушитель, потушил возгорание и тем самым спас дом от более серьезного пожара. Вернуться в здание было невозможно из-за густого дыма.

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Прибывшие на место происшествия спасатели проверили помещения. Также они еще раз обработали очаги возгорания огнетушителем и залили их водой, чтобы избежать повторного возгорания. Ни одного человека в здании не было.

Дом получил повреждения от дыма и копоти. В прихожей огонь повредил пол (участок площадью около одного квадратного метра), часть стены и несколько пар обуви.

Причиной пожара стало пластмассовое ведро с горячей золой.

Охранники и спасатели напоминают, что холодную золу из очага надо собирать в емкость из негорючего материала — например, в жестяное ведро, — и ставить ее вдали от воспламеняющихся материалов. Угли могут тлеть в золе неделю и даже больше. Убирать золу в целлофановый пакет или пластмассовое ведро запрещено, это может привести к пожару с серьезными последствиями.