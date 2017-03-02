Охранник G4S помог задержать в центре Таллинна нетрезвого водителя

В ночь на вторник охранник G4S помог задержать нетрезвого мужчину, который поехал на автомобиле из одного бара в другой.

Примерно в два часа ночи во вторник, 28 февраля, патруль G4S получил информацию о возможном пьяном водителе. Вскоре охранник увидел, как из находящегося в центре Таллинна бара выходила компания. Один заметно пьяный мужчина из этой компании сел в легковой автомобиль Toyota и поехал.

Охранник незамедлительно сообщил о произошедшем полиции и последовал за автомобилем. По тому, как машина ехала, было понятно, что водитель нетрезв. Вилявший по дороге автомобиль остановился через километр перед следующим баром. Там у охранника появилась возможность преградить пьяному водителю путь патрульной машиной.

”Увидев, что его заметили, водитель Toyota сначала переполз на пассажирское сиденье и запер двери, а потом перебрался на заднее сиденье — спать в тени тонированных стекол, — рассказал охранник Рийво. — Когда я постучал в окно машины, водитель не отреагировал, притворился спящим и проверил, нажимая кнопки на ключе от машины, заперты ли двери, из-за чего сработала автомобильная сигнализация”.

На место происшествия прибыли полицейские, по повторному требованию которых из Toyota вышел 33-летний мужчина. Дуть в алкометр он отказался. Водителя доставили в больницу Wismari, где, по данным полиции, у него было зафиксировано опьянение более чем в 1,5 промилле. Это означает, что действия водителя уголовно наказуемы.

Полиция выразила охраннику G4S благодарность за поимку очередного опасного водителя.