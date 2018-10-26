Охотник отправился на разборки с браконьерами и оказался убит: оба подозреваемых умерли

В конце сентября прошлого года член союза охотников Арнольд Лоос отправился в лес проверять сообщение о браконьерах и оказался убитым. Местные охотники сообщили, что за этим могла стоять семья (отец и три сына), которых давно подозревали в браконьерстве, пишет Eesti Päevaleht.
Стражи порядка задержали 71-летнего отца семейства и 34-летнего сына, который указал на место, где лежало тело.
34-летнего мужчину поместили в арестный дом, где утром следующего дня он совершил самоубийство.
После смерти подозреваемого уголовное дело в отношении него было прекращено, но анализ собранных доказательств выявил основания для предъявления подозрения 71-летнему мужчине. Точную его роль в убийстве должно было выяснить следствие, но в начале минувшего лета мужчина умер естественной смертью и дело прекратили.