26.10.2018, 21:18

Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
 
EST 9
Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли
Talu Nõo vallas Aiamaa külas, kus elasid tapmises kahtlustatud isa ja poeg Jaak Hütter.Argo Ingver

В конце сентября прошлого года член союза охотников Арнольд Лоос отправился в лес проверять сообщение о браконьерах и оказался убитым. Местные охотники сообщили, что за этим могла стоять семья (отец и три сына), которых давно подозревали в браконьерстве, пишет Eesti Päevaleht.

Стражи порядка задержали 71-летнего отца семейства и 34-летнего сына, который указал на место, где лежало тело.

34-летнего мужчину поместили в арестный дом, где утром следующего дня он совершил самоубийство.

После смерти подозреваемого уголовное дело в отношении него было прекращено, но анализ собранных доказательств выявил основания для предъявления подозрения 71-летнему мужчине. Точную его роль в убийстве должно было выяснить следствие, но в начале минувшего лета мужчина умер естественной смертью и дело прекратили.

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