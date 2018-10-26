Охотник отправился на разборки с браконьерами и был убит: оба подозреваемых умерли

Стражи порядка задержали 71-летнего отца семейства и 34-летнего сына, который указал на место, где лежало тело.

34-летнего мужчину поместили в арестный дом, где утром следующего дня он совершил самоубийство.

После смерти подозреваемого уголовное дело в отношении него было прекращено, но анализ собранных доказательств выявил основания для предъявления подозрения 71-летнему мужчине. Точную его роль в убийстве должно было выяснить следствие, но в начале минувшего лета мужчина умер естественной смертью и дело прекратили.