Ограбившие в июне киоск в Пярну братья будут высланы из страны

22 июня в Пярну был ограблен R-kiosk. Туда проникли двое мужчин, один из которых украл пакет с наличными из сейфа. Пярнуский уездный суд признал виновными в краже 33-летнего Боба и 34-летнего Кристофона, являющихся братьями.

Суд назначил обоим мужчинам наказание сроком в один год тюремного заключения, которое не вступит в силу, если они не совершат больше преступлений в течение трех лет.

Братья были задержаны в Словении и уже провели под стражей месяц и два дня. В качестве дополнительного наказания суд назначил им высылку из страны с запретом на въезд в течение трех лет.

Осужденные также должны выплатить компенсацию, расходы на адвоката и экспертизу на общую сумму в 3465,34 евро.

Уголовное дело было разрешено процессом соглашения.

22 июня в 10:00 в киоск на Таллиннском шоссе в Пярну вошли двое мужчин, один из которых прошел в заднее помещение и схватил из открытого сейфа пакет с 880 евро наличными. Мужчины скрылись с места происшествия на красном автомобиле. Продавец киоска не пострадал.