Один лез драться, другой не держался на ногах: приключения эстонских алководителей в Финляндии

Финская полиция в выходные задержала в Хельсинки трех алководителей из Эстонии, один из которых был агрессивным, второй не держался на ногах и третий, сбегая на большой скорости, перевернул автомобиль на крышу. В Миккели задержали за рулем еще двух пьяных эстонцев, один их которых управлял грузовиком.

В субботу в 16 часов полицейские патрули получили от центра тревоги сообщение, что автомобиль с эстонскими номерами в Хельсинки на Тапуликаупунгинтие выехал на островок безопасности пешеходного перехода и находившиеся в машине двое мужчин были заметно пьяны.

На место прибыли работавшие в расположенном поблизости доме мужчины, которые услышали громкий хлопок и вышли посмотреть, что случилось. Из автомобиля с места водителя вышел мужчина в красной куртке, который быстро попытался вытащить из машины лысого мужчину повыше ростом. Когда у находившихся в автомобиле спросили, все ли в порядке, мужчина в красной куртке послал всех куда подальше и полез драться. По словам свидетелей, лысый мужчина не мог управлять автомобилем, потому что был настолько пьян, что даже не стоял на ногах.

У мужчины в красной куртке на месте происшествия алкометр показал 2,2 и у лысого мужчины — 3,25 промилле. Лысого из-за опьянения на грани обморока доставили в больницу. 43-летнего водителя отвезли в полицию. Ему в Финляндии ранее был установлен запрет на въезд в страну.

В ночь на воскресенье около полуночи полицейский патруль получил от центра тревоги задание отправиться в район Хельсинки Каллио, где звонивший ехал на своем автомобиле за предполагаемым алководителем.

Патруль ехал по Хельсингинкату в сторону Хямеэнтие, когда перед Кустаанкату один автомобиль мигнул фарами и его водитель указал на находившуюся за ним машину, о которой сообщил центр тревоги.

Патруль включил сигнал остановиться и поехал в сторону остановившегося на обочине автомобиля с эстонскими номерами. Когда полицейские вышли из машины, автомобиль начал сдавать назад и попытался сбежать, несмотря на то, что у полицейских был зрительных контакт с водителем.

Констеблю удалось открыть дверь автомобиля, на что водитель остановил машину и прекратил попытку бегства. Патруль вытащил водителя из автомобиля и нашел на приборной панели эстонские водительские права.

У водителя алкометр показал превышающий границу тяжелого опьянения результат, и его доставили на более точный контроль, где выяснилось, что опьянение было даже больше.

По словам звонившего, автомобиль при езде очень сильно вилял. Водитель мог несколько раз сбить пешеходов на пешеходном переходе. Несколько раз автомобиль замирал у светофора, делал посреди дороги U-образный поворот и проезжал на красный свет.

По сообщению патруля опьянение подозреваемого было очень сильным, потому что водитель не мог выговаривать четкие фразы, постоянно повторялся, речь была нескладной и мужчина не стоял на ногах без поддержки. Но по его собственному мнению, 21-летний мужчина был совсем не пьян.

В ночь на воскресенье полиция получила еще одно сообщение о предполагаемом алководителе в Хельсинки на Кустаа Ваасан тие. Зарегистрированный в Эстонии автомобиль ехал не по правилам, гнал и почти протаранил бок такси.

Полицейский патруль встретил автомобиль на Лахденвяйля рядом с Кехя I, когда он промчался мимо полицейской машины. Патруль начал преследовать автомобиль, но не поймал его, потому что скорость машины была примерно 170 км/ч.

Второй патруль через минуту заметил, что автомобиль съехал с дороги на Кехя III. Полицейские подошли к лежавшему на крыше покореженному автомобилю и увидели вылезавшую из правой задней двери молодую женщину.

На заднем сидении был мужчина и на месте водителя — второй мужчина.

У управлявшего автомобилем мужчины в 1:46 алкометр показал превышающую границу тяжелого опьянения цифру. Поведение и сонливость мужчины указывали вдобавок на употребление наркотиков или лекарств. Мужчина в Финляндии в январе 2017 года лишен водительских прав.

В Миккели в воскресенье около 5 часов мужчина из Эстонии в возрасте примерно 40 лет под воздействием алкоголя ехал на автомобиле. Точный алкометр показал у него опьянение в 1,15 промилле, сообщает Radio Mikkeli.

Мужчина из Эстонии старше 30 лет в Миккели в субботу в 12:33 под воздействием алкоголя управлял грузовиком. Точный алкометр показал у него опьянения в 0,83 промилле.