Вероятно, самый известный на данный момент дорожный хулиган Эстонии 23-летний Оливер Кобинг, которого на прошлой неделе Таллиннский окружной суд приговорил к шести месяцам лишения свободы, уже два раза менял имя, пишем Eesti Ekspress.

На момент совершения в мае 2015 года аварии со множеством пострадавших молодого человека звали Грегор. Когда же в октябре прошлого года он предстал перед судом, то носил уже имя Оливер.

И это не первый раз, когда он меняет имя. Так, в ноябре 2011 года Харьюский уездный суд признал его отца виновным в изготовлении и распространении детской порнографии. После этого и отец, и сын поменяли фамилию, став вместо Кобинов Кобингами.

Закон гласит, что смена фамилии происходит на основании аргументированного желания человека, если он преследует цель избежать вызванных именем негативных последствий экономического или социального характера. Более одного раза менять имя и фамилию можно только при наличии на то веских причин.