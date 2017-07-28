Один из размахивавших ножом на Аэгна молодых людей до сих пор находится под стражей

В четверг на шедшем с острова Аэгна в сторону Каласадам пароме Monica задержали двоих молодых людей, которые на острове размахивали похожим на автоматическое оружие предметом и большим ножом.

К задержанному на судне 23-летнему мужчине претензий не было, и его освободили. У 22-летнего же пьяного молодого человека нашли оружие для страйкбола и два орудия с лезвием. В отношении него начали производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. Мужчина до сих пор находится под стражей, и полиция может удерживать его до 48 часов. На данный момент мужчина находится под стражей немного больше 24 часов. Ранее аналогичных или тяжких нарушений у него не было.

За нарушение общественного порядка наказывают денежным штрафом до 100 штрафных единиц или арестом.

Полиция вчера около 15:30 получила от Центра тревоги информацию о двоих мужчинах, один из которых был в военной одежде и имел при себе похожий на оружие предмет и крупное орудие с лезвием.

Получивший сообщение полицейский патруль сразу направился в порт Пирита, откуда полицейские вместе с командой моторной лодки кордона М-15 двинулись на Аэгна, потому что, насколько известно, мужчины еще находились на острове.

Через несколько минут второй патруль отправился в терминал А Таллиннского порта, где взошли на борт полицейского катера Merelõvi.

По пути на остров полицейским поступила новая информация — подозрительные личности прибыли на идущий с острова в Каласадам паром. Опираясь на имеющуюся информацию, полиция решила для предотвращения большей опасности отправиться на борт Monica, чтобы не ждать прибытия судна в порт.

После общения с капитаном парома блюстители порядка начали посадку на борт. Прибывшие на судно блюстители порядка увидели соответствующих описанию мужчин на корме и взяли ситуацию под контроль, задержав молодых людей.

Полицейские отправились вместе с задержанными на борт Merelõvi и вернулись обратно в порт Пирита.

Более точные обстоятельства произошедшего выясняются.