Очевидец пожара в Ыйсмяэ: огонь молниеносно перекинулся по разлитому на земле топливу на другие машины

Сегодня ночью на Ыйсмяэ теэ загорелся припаркованный возле дома автомобиль Škoda, огонь с которого распространился еще на четыре машины. Все они в результате случившегося стали непригодны для эксплуатации.

Спасателей вызвала проснувшаяся от звука сигнализации местная жительница. Она рассказала, что видела, как горит только одна машина, но потом огонь за считанные минуты по разлитому по земле горящему топливу достиг других транспортных средств.

„Мне показалось, что первая машина горела снизу и, может, и под капотом. Точно сказать не могу, я была в шоке. Между колесами огонь было видно очень хорошо”, — рассказала она. Затем последовали хлопки: ”И тогда взорвались какие-то баки”. Сколько именно хлопков было, женщина сказать не смогла, но по словам других свидетелей, их могло быть три.

Очевидцы отмечают, что спасатели прибыли на место быстро. Тем не менее, на этот раз огонь оказался быстрее и успел уничтожить пять автомобилей. Еще два получили менее существенные повреждения.

Первая женщина-очевидец предположила, что точные обстоятельства случившегося будут выяснены еще не скоро, потому что в доме отсутствуют камеры наружного наблюдения. По иронии судьбы вопрос установки камер обсуждался всего неделю назад на общем собрании членов квартирного товарищества, но было решено, что они не нужны.