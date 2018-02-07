Очевидец, который знал погибших в заливе Пярнумаа: они были совершенно обычными людьми, не алкоголиками

Вчера в Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое человек были спасены, водолазы нашли тела троих человек. Сегодня продолжались поиски четвертого погибшего, но они не принесли результата.

Компания собиралась на Кихну в гости к родственникам. Местные жители на условиях анонимности рассказали, что по крайней мере у половины людей из той компании есть корни на Кихну. Некоторые из них в последнее время жили и работали в Финляндии и приехали в Эстонию лишь на несколько дней.

Когда компания приехала в порт, то они даже успели заехать на паром. Выяснилось, что до отправления более двух часов, и компания решила уехать из порта. По словам очевидцев, которые находились в тот момент в порту, некоторые люди из компании на микроавтобусе по всей видимости были пьяны. Сколько точно — никто сказать не мог. Один из очевидцев заметил, что в таком состоянии на паром не пускают.

После того, как машины выехала из порта, она повернула направо, откуда обычно на лед выезжают на лед суда на воздушной подушке, сани и квадрациклы. По словам местных, в этом году никто на лед на машине не выезжал.

Еще до того, как машина выехала на лед, работница порта попыталась воспрепятствовать этому — она выбежала из будки, но остановить машину не успела.

Первый звонок в Центр тревоги поступил еще до трагедии. Один из местных увидел, как машина выехала на лед. Местные знали, что этот лед еще не настолько окреп, чтобы выдержать легковую машину, не говоря уж о микроавтобусе.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, первый звонок о происшествии поступил в 12:07 — звонивший сообщил, что машина провалилась под лед.

Один из очевидцев рассказал Delfi, что машина погружалась в воду медленно. Прошло примерно 24 минуты, как машина утонула. За это время успели спасти двоих. Помощь подоспела на судне с воздушной подушкой.

То, что часть людей из компании находилась в состоянии алкогольного опьянения, предполагает и полиция.

Один из очевидцев отметил, что ему неприятно слышать о том, что о данной компании отзывались как о пьющей. ”Они не были алкоголиками. Они были совершенно обычными людьми”, — сказал он неоднократно. По словам этого очевидца, один из этой компании в декабре отмечал первый день рождения своего ребенка.

Сегодня до обеда продолжались поиски четвертого погибшего, но они не принесли результата.