Очередной случай насилия в Доме попечения Валкла: четверо клиентов подрались

Сегодня в первой половине дня Delfi сообщили о том, что трое обитателей Дома попечения Валкла избили четвертого.

Согласно поступившей информации, в ход пошли даже железные планки, в результате чего жертва получила травмы головы.

Представитель AS Hoolekandeteenused Аве Лиллемяэ была немногословна и сказала, что эти факты соответствуют действительности не в полной мере и все было не так. При этом что же произошло на самом деле, она не сказала.

”Мы не можем публично комментировать инциденты, которые происходят с нашими клиентами. К сожалению, распространение такой информации в СМИ никак не помогает ни улучшению жизненного уклада наших клиентов, ни улучшения рабочего распорядка нашего предприятия”, — сказала она.