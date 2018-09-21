Очередной случай насилия в Доме попечения Валкла: четверо клиентов подрались(5)
В Доме попечения Валкла произошла драка с участием четверых его клиентов. Представитель учреждения отказалась дать подробную информацию о произошедшем.
В Доме попечения Валкла произошла драка с участием четверых его клиентов. Представитель учреждения отказалась дать подробную информацию о произошедшем.
Сегодня в первой половине дня Delfi сообщили о том, что трое обитателей Дома попечения Валкла избили четвертого.
Согласно поступившей информации, в ход пошли даже железные планки, в результате чего жертва получила травмы головы.
Представитель AS Hoolekandeteenused Аве Лиллемяэ была немногословна и сказала, что эти факты соответствуют действительности не в полной мере и все было не так. При этом что же произошло на самом деле, она не сказала.
”Мы не можем публично комментировать инциденты, которые происходят с нашими клиентами. К сожалению, распространение такой информации в СМИ никак не помогает ни улучшению жизненного уклада наших клиентов, ни улучшения рабочего распорядка нашего предприятия”, — сказала она.
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