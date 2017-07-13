Очередное возгорание машин за эту неделю: предполагаемая причина — поджог

Сегодня ночью в Центр тревоги поступило два сообщения о возгорании машин. В очередной раз за эту неделю предполагается, что причиной возгорания стал поджог.

Сегодня, 13 июля, в 1:32 ночи из поселка Симуна волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа поступило сообщение, что фургон полыхал открытым пламенем. Пожар потушили в 2:29 ночи. Причиной пожара стал поджог.

В 2:18 в Центр тревоги сообщили, что в Йыхви на Пуру теэ полыхает легковая машина. Пожар потушили в 2:32. Предполагаемая причина пожара — поджог.

Только позавчера рано утром в Ыйсмяэ загорелись семь машин. Огонь полностью уничтожил три автомобиля, две машины сгорели наполовину, и еще у двух — ущерб от сильного жара. Предположительная причина — поджог.

Во время Ивановой ночи спасатели потушили возгорание автомобиля в Пыхья-Таллинне. В этом случае также подозревают поджог.