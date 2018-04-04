Очередное самоубийство в эстонской тюрьме: второе за два дня

На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме.

В Тарту молодой заключенный в момент самоубийства находился в камере один. Признанный виновным в преступлениях против личности заключенный вытащил из своей обуви шнурки и повесился.

Как сообщает Министерство юстиции, 2 апреля в Таллиннской тюрьме 29-летний мужчина повесился при помощи предмета одежды. Мужчина отбывал наказание за вымогательство.

Оба заключенных находились в одиночных камерах, самоубийства не связаны между собой. Тюрьмы начали производства для расследования происшествий.