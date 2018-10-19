Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу(20)
19 октября в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел инцидент, в результате которого человек отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.
19 октября в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел инцидент, в результате которого человек отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.
Департамент технического надзора обрнаружил, что причиной стала неподсоединенная труба газового устройства. Также в квартире отсутствовал датчик угарного газа.
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