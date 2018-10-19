Очередное отравление угарным газом! Пострадавшего из Пыхья-Таллинна доставили в больницу rus.delfi.ee EST 15

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

19 октября в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел инцидент, в результате которого человек отравился угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.