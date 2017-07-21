Очередная оставленная без присмотра сумка вызвала переполох в Таллинне

В пятницу в 12:02 в Центр тревоги поступило сообщение о бомбовой угрозе: на улице Мадала в Пыхья-Таллинне в кустах валялась подозрительная сумка. На место прибыли спасатели, полиция, скорая помощь и саперы.

Спасательный департамент сообщает, что в 13:13 было установлено, что подозрительная сумка не представляет опасности. Сумку проверила служебная собака и внутри нее были обнаружены шлепки, носки, блокнот и книги.

Спасательный департамент просит следить за своими вещами, чтобы предотвращать возникновение подобных ситуаций. Если вещи не бросать на улице без присмотра, то они и не будут вызывать страх у жителей города.