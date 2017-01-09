В роли обвиняемого по делу проходит Юрий Воробей (36), которому предъявлено обвинение в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, пишет rus.err.ee со ссылкой на портал ERR.ee
Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова.
"Его задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", — сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.
По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.
Как писал ранее Delfi, тело 63-летнего Николая Таранкова было обнаружено 14 сентября в Ляэнемаа. Труп с травмой головы нашли в припаркованном в укромном месте в лесу автомобиле.