Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, и Пярнуский уездный суд проведет предварительное заседание по делу 20 января.

В роли обвиняемого по делу проходит Юрий Воробей (36), которому предъявлено обвинение в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, пишет rus.err.ee со ссылкой на портал ERR.ee

Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова.

"Его задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", — сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.

По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.

Как писал ранее Delfi, тело 63-летнего Николая Таранкова было обнаружено 14 сентября в Ляэнемаа. Труп с травмой головы нашли в припаркованном в укромном месте в лесу автомобиле.