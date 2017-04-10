Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи предстанет перед судом

В понедельник, 10 апреля, в Вируском уездном суде начнется судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.

Судебный процесс пройдет за закрытыми дверьми, передает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ЭТВ+.

Заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Обвинение предъявлено двум 19-летним молодым людям, одного обвиняют в убийстве девочки, другого — в сокрытии преступления.