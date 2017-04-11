11.04.2017, 07:30

Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает свою вину


rus.delfi.ee
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Narva - fotod sündmuskohalt
Narva - fotod sündmuskohaltFoto: Madis Veltman

В понедельник, 10 апреля, в Вируском уездном суде начался судебный процесс по делу об убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи.

На закрытом заседании 19-летний Тоомас не признал себя виновным в убийстве. Проходящий с ним по тому же делу 20-летний Алексей признал себя виновным в том, что не сообщил о преступлении, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс порталу ERR.

Заседания по уголовному делу будут закрытыми с целью защиты интересов погибшей.

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