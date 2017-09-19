Обвиняемый в педофилии экс-советник канцлера права подал жалобу в Госсуд

Жалоба экс-советника канцлера права Яануса Конса, приговоренного двумя судами низших инстанций к частично реальному сроку за педофилию, находится сейчас на рассмотрении в Госсуде.

Уголовное дело на 31-летнего Яануса Конса было заведено 29 марта 2016 года, а уже в апреле он перестал работать в бюро канцлера.

Следствие установило, что в период 2011-2016 Конса совершил преступления сексуального характера в отношении шести разных мальчиков. Харьюский уездный суд признал Конса виновным в преступлениях сексуального характера и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет, которое в рамках укороченного производства было сокращено на треть. Таким образом, наказание составило четыре года и четыре месяца, из которых реально придется провести за решеткой полгода. Остальное наказание — условное с испытательным сроком в пять лет.

Конса обжаловал данное решение в окружном суде, требуя переквалифицировать обвинение по более легкому параграфу и сделать весь срок условным. В июне окружной суд оставил в силе решение уездного, на что Конса обратился с кассационной жалобой в Государственный суд, который в понедельник принял ее в производство.