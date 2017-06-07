Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков мужчина может остаться без квартиры и 344 000 евро

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось открытое слушание по делу 36-летнего Станислава, которого Государственная прокуратура обвиняет в незаконном обороте фентанила в крупных размерах и хочет конфисковать у мужчины квартиру, деньги и взыскать 344 000 евро.

Мужчина был задержан 19 октября прошлого года. Несмотря на то, что непосредственно перед задержанием он разорвал пакет с наркотиком и развеял его по воздуху, экспертиза установила, что речь шла в крупных количествах наркотического вещества.

„Мы подали суду ходатайство о конфискации квартиры в Таллинне и 2200 евро. Кроме того, прокуратура ходатайствует о востребовании с обвиняемого в порядке замещения расширенной конфискации около 344 000 евро”, — сказал государственный обвинитель Вахур Верте.

В прошлом году у виновным в получении преступной прибыли было конфисковано в общей сложности боле четырех миллионов евро.