02.12.2018, 10:30

Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала

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Сулев Ведлер
Тармо Вахтер
EST
Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала
ФОТО: Eesti Ekspress

На судебном процессе в Пярну два мужчины и женщина сообщили, что полицейские манипулировали ими, пишет Eesti Ekspress.

”Я страдаю. У меня хроническое воспаление мочевого пузыря, камни в почках, воспаление простаты. Давление было 150-160/90. Я просил врачебной помощи”.

Однако к врачу Артемия Стариченкова не пустили. Об этом обвиняемый в производстве полтора килограмм кокаина житель Литвы сообщил на проходящем в Пярнуском доме суда заседании. Он утверждал, что его сокамерники получили помощь, а он — нет. По словам Стриченкова, полицейский Тармо Вярат пообещал врачебную помощь, но при определенных условиях. Все просто — дашь информацию, попадешь к врачу, увидишься с детьми, пересядешь в другую камеру. Нет — может грозить срок до 13 лет.

Второй подсудимый Каяр Вийткин в суде рассказал похожую историю. По его словам, к нему часто заходил ”манипулятор” Вярат, который угрожал, что если подсудимый не начнет говорить, то не увидит своего ребенка (жена Вийткина в тот момент вот-вот должна была родить — прим. ред.): ”Он говорил, что я получу 13 лет, а когда выйду из тюрьмы, то у моего ребенка будет уже другой отец. Целью было наговорить на Артема, рассказать, откуда это вещество (кокаин — прим. ред.)”. Полицейский утверждал, что если Вийткин начнет говорить, то срок может уменьшиться до 5 лет.

Каяр Вийткин признался, что упаковывал кокаин, но не продавал его. Стариченков же сказал, что и вовсе не причастен к этому. Они — не единственные участники этого процесса, которые утверждают, что полиция вела себя некорректно.

Очевидец Анна также сообщила, что полицейcкие общались с ней очень грубо, именно поэтому она написала заявление и отказалась приходить на заседание. Анну допрашивали перед коллегами и дома рядом с ребенком. Из-за этого женщине было неудобно, она хотела как можно быстрее закончить допрос: ”Я боялась как за себя, так и за ребенка. Мои показания при повторном прослушивании меняли несколько раз. Я подписала документы, так как хотела побыстрее от этого избавиться, ведь они говорили, что проверят, насколько хорошо я могу заботиться о своем ребенке. Мне стало страшно”. По словам прокурора Туулемяэ, это обычная ситуация и полиция должна тщательно все изучить.

Прошли также слухи, что расследованием занимался Ильмар Вяхи, которого посадили на три года за махинацию с уликами. На деле же Вяхи отсидел всего 6 месяцев. Прокурор эти слухи сразу же прекратил, сказав, что Вяхи не занимался этим делом. Подозреваемые говорят иначе. Мол, именно Вяхи задержал Вийткина, а директор полиции Эльмар Вахер поблагодарил его за ”хорошую работу”.

К тому же, подсудимые считают, что за ними следили уже долгое время. Когда Вяхи ехал с задержанным Вийткиным из Таллинна в Пярну, то по пути рассказывал, как много он о нем знает, подкрепляя информацию примерами.

Государственный обвинитель Кайдо Туулемяэ прокомментировал Eesti Ekspress, что обвинения в превышении полномочий они всегда рассматривают очень основательно. Касательно данного случая — судебный процесс еще не завершен и комментировать что-то сейчас невозможно.

От лица полицию произошедшее прокомментировал Кайдо Кыплас. Он заметил, что для таких дел является совершенно обычным то, что подсудимые ищут различные варианты влияния на суд.

Все справки о здоровье Артемия Стариченкова у редакции присутствуют и, действительно, подтверждают вышесказанное. Но стоит заметить, что Стариченков не пай-мальчик и под прошлым именем Артем Цыганов мужчину наказывали в криминальном порядке девять раз.

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