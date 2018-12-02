Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала(16)
На судебном процессе в Пярну два мужчины и женщина сообщили, что полицейские манипулировали ими, пишет Eesti Ekspress.
На судебном процессе в Пярну два мужчины и женщина сообщили, что полицейские манипулировали ими, пишет Eesti Ekspress.
”Я страдаю. У меня хроническое воспаление мочевого пузыря, камни в почках, воспаление простаты. Давление было 150-160/90. Я просил врачебной помощи”.
Однако к врачу Артемия Стариченкова не пустили. Об этом обвиняемый в производстве полтора килограмм кокаина житель Литвы сообщил на проходящем в Пярнуском доме суда заседании. Он утверждал, что его сокамерники получили помощь, а он — нет. По словам Стриченкова, полицейский Тармо Вярат пообещал врачебную помощь, но при определенных условиях. Все просто — дашь информацию, попадешь к врачу, увидишься с детьми, пересядешь в другую камеру. Нет — может грозить срок до 13 лет.
Второй подсудимый Каяр Вийткин в суде рассказал похожую историю. По его словам, к нему часто заходил ”манипулятор” Вярат, который угрожал, что если подсудимый не начнет говорить, то не увидит своего ребенка (жена Вийткина в тот момент вот-вот должна была родить — прим. ред.): ”Он говорил, что я получу 13 лет, а когда выйду из тюрьмы, то у моего ребенка будет уже другой отец. Целью было наговорить на Артема, рассказать, откуда это вещество (кокаин — прим. ред.)”. Полицейский утверждал, что если Вийткин начнет говорить, то срок может уменьшиться до 5 лет.
Каяр Вийткин признался, что упаковывал кокаин, но не продавал его. Стариченков же сказал, что и вовсе не причастен к этому. Они — не единственные участники этого процесса, которые утверждают, что полиция вела себя некорректно.
Очевидец Анна также сообщила, что полицейcкие общались с ней очень грубо, именно поэтому она написала заявление и отказалась приходить на заседание. Анну допрашивали перед коллегами и дома рядом с ребенком. Из-за этого женщине было неудобно, она хотела как можно быстрее закончить допрос: ”Я боялась как за себя, так и за ребенка. Мои показания при повторном прослушивании меняли несколько раз. Я подписала документы, так как хотела побыстрее от этого избавиться, ведь они говорили, что проверят, насколько хорошо я могу заботиться о своем ребенке. Мне стало страшно”. По словам прокурора Туулемяэ, это обычная ситуация и полиция должна тщательно все изучить.
Прошли также слухи, что расследованием занимался Ильмар Вяхи, которого посадили на три года за махинацию с уликами. На деле же Вяхи отсидел всего 6 месяцев. Прокурор эти слухи сразу же прекратил, сказав, что Вяхи не занимался этим делом. Подозреваемые говорят иначе. Мол, именно Вяхи задержал Вийткина, а директор полиции Эльмар Вахер поблагодарил его за ”хорошую работу”.
К тому же, подсудимые считают, что за ними следили уже долгое время. Когда Вяхи ехал с задержанным Вийткиным из Таллинна в Пярну, то по пути рассказывал, как много он о нем знает, подкрепляя информацию примерами.
Государственный обвинитель Кайдо Туулемяэ прокомментировал Eesti Ekspress, что обвинения в превышении полномочий они всегда рассматривают очень основательно. Касательно данного случая — судебный процесс еще не завершен и комментировать что-то сейчас невозможно.
От лица полицию произошедшее прокомментировал Кайдо Кыплас. Он заметил, что для таких дел является совершенно обычным то, что подсудимые ищут различные варианты влияния на суд.
Все справки о здоровье Артемия Стариченкова у редакции присутствуют и, действительно, подтверждают вышесказанное. Но стоит заметить, что Стариченков не пай-мальчик и под прошлым именем Артем Цыганов мужчину наказывали в криминальном порядке девять раз.
Turunduse projektijuht
LUNDBECK (FONTES PMP)
Tähtaeg: 05.12.2018
Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.