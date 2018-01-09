Обвиняемому в жестоком убийстве в Палдиски грозит 14 лет тюрьмы

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Окружной прокурор Мерике Тикк требует признать 19-летнего Кирилла Копейкина виновным в жестоком убийстве и приговорить его к 14 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого настаивает на более мягком наказании для своего подзащитного.