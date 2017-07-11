Обвиняемому в убийстве нарвской школьницы Дарьи грозит 13 лет тюрьмы

Вируская окружная прокуратура требует приговорить к 13 годам лишения свободы 20-летнего Тоомаса, которому предъявлено обвинение в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что адвокат Тоомаса не согласен с позицией прокуратуры.

Для второго фигуранта дела, обвиненного в сокрытии преступления 20-летнего Алексея прокурор требует двух лет тюрьмы.

Вируский уездный суд, рассматривавший дело за закрытыми дверями, огласит приговор в этот четверг.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке. Тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.