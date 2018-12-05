Ноябрь на дорогах Эстонии: 100 ДТП, погибло двое человек

За 11 месяцев этого года в ДТП погибло 63 человека, пострадало почти 1700 человек.

"Этот ноябрь не был такой трагичный, как в 2015 и в 2016 году, когда в ноябре было по десять погибших в ДТП. В этом году в дорожном движении были как хорошие, так и очень тяжелые месяцы, например, в январе, июне и июле погибло десять и более человек в месяц", сказал ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, майор полиции Калмер Тикерпе. Меньше всего ДТП, в которых погибли люди, было в феврале, сентябре, октябре и ноябре, в этих месяцах в ДТП погибло два человека.

По словам Тикерпе, на данной момент число погибших и пострадавших в ДТП сейчас находится на уровне 2016 года. „Прошлый год превзошел все ожидания и, к сожалению, были основания полагать, что настолько хорошей картинка не останется. В 2017 году погибло на треть меньше людей, чем в 2016 году, но число тяжелых ДТП было на том же уровне, Можно сказать, что ДТП было столько же, но везло больше", — сказал Тикерпе. "Мы все должны сделать все от себя зависящее, чтобы уменьшалось число ДТП, тогда и в вопросах жизни и смерти везение не будет играть такой большой роли".