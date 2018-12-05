Ноябрь на дорогах Эстонии: 100 ДТП, погибло двое человек

В ноябре этого года в ДТП погибло два пешехода, 13 ноября в Тартуском уезде и 16 ноября в Курессааре. Всего в ноябре произошло 100 ДТП и пострадало 132 человека.
За 11 месяцев этого года в ДТП погибло 63 человека, пострадало почти 1700 человек.
"Этот ноябрь не был такой трагичный, как в 2015 и в 2016 году, когда в ноябре было по десять погибших в ДТП. В этом году в дорожном движении были как хорошие, так и очень тяжелые месяцы, например, в январе, июне и июле погибло десять и более человек в месяц", сказал ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, майор полиции Калмер Тикерпе. Меньше всего ДТП, в которых погибли люди, было в феврале, сентябре, октябре и ноябре, в этих месяцах в ДТП погибло два человека.
По словам Тикерпе, на данной момент число погибших и пострадавших в ДТП сейчас находится на уровне 2016 года. „Прошлый год превзошел все ожидания и, к сожалению, были основания полагать, что настолько хорошей картинка не останется. В 2017 году погибло на треть меньше людей, чем в 2016 году, но число тяжелых ДТП было на том же уровне, Можно сказать, что ДТП было столько же, но везло больше", — сказал Тикерпе. "Мы все должны сделать все от себя зависящее, чтобы уменьшалось число ДТП, тогда и в вопросах жизни и смерти везение не будет играть такой большой роли".
За 11 месяцев этого года полицейские задержали 6339 нетрезвых водителей, в отношении 2475 из них было начато уголовное делопроизводство. Больше всего нетрезвых водителей было задержано в Таллинне и Харьюмаа, соответственно 1393 ja 870. И в Ида-Вирумаа было 653 нетрезвых водителя. В Идаской префектуре, то есть Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, 177 нетрезвых водителей было задержано благодаря звонкам неравнодушных людей на номер 112. 13 из этих водителей были в состоянии наркотического опьянения.
В октябре и ноябре в Идаской префектуре на номер 112 было больше звонков от пешеходов о том, что их чуть не сбил автомобиль на пешеходном переходе.
"Сейчас самое темное время года и всем пешеходам следует задуматься о своей безопасности. Возьмите для себя за правило никогда не выходить на улицу без светоотражателя, а также обращать на это внимание и на наличие отражателя у членов свой семьи и близких", — говорит руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб. "Перед тем, как перейти дорогу, даже, если для пешехода загорелся разрешающий сигнал светофора, обязательно убедитесь в том, что транспортные средства уже остановились и пропускают пешехода. Положительно то, что все больше пешеходных переходов в Нарве оборудуется ”умным” знаками с датчиками движения. Такие знаки помогают водителям лучше замечать пешеходов, так как знак начинает мигать ярко-желтым цветом, когда пешеход подходит к переходу. Договоренность о подобных мерах была достигнута в ходе одного из встречи комиссий по дорожному движению при Нарвской городской управе."
За 11 месяцев этого года на территории Нарвского отделения полиции произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. В этих ДТП погибло двое человек и пострадало 63 человека. За 11 месяцев 2017 года произошло 57 ДТП, погибло три человека, пострадал 71 человек.