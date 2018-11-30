Новый вид шпионажа? Предательство родины? Три охотничьи лайки самовольно уплыли в Россию, но их развернули на границе

За четвероногими пловцами устремился их владелец на лодке и звал их. Однако леса нашего восточного соседа настолько манили зверей, что переплывать реку назад они категорически отказались.

После инцидента эстонские пограничники связались с коллегами из России и договорились о встрече с целью возврата злостных нарушителей границ на родину. У лаек были GPS-устройства — благодаря этому россияне легко выяснили их точное место пребывания.

Вчера пограничники пересекли временную контрольную линию, где и состоялось счастливое воссоединение беглецов с хозяином.