30.11.2018, 19:15

Новый вид шпионажа? Предательство родины? Три охотничьи лайки самовольно уплыли в Россию, но их развернули на границе

 (14)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 1
SAMOJEEDI KOER
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Идаская префектура полиции сообщает на своей страничке в Facebook о несколько забавном случае: три собаки-лайки, будучи на охоте, переплыли реку Нарову и оказались на территории РФ.

За четвероногими пловцами устремился их владелец на лодке и звал их. Однако леса нашего восточного соседа настолько манили зверей, что переплывать реку назад они категорически отказались.

После инцидента эстонские пограничники связались с коллегами из России и договорились о встрече с целью возврата злостных нарушителей границ на родину. У лаек были GPS-устройства — благодаря этому россияне легко выяснили их точное место пребывания.

Вчера пограничники пересекли временную контрольную линию, где и состоялось счастливое воссоединение беглецов с хозяином.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Глава союза отелей призывает эстоноземельцев быть толерантнее к персоналу, не владеющему эстонским

30.11.2018
Глава Эстонского союза отелей и ресторанов Верни Лоодмаа, комментируя ситуацию в секторе обслуживания, сказал, что жители Эстонии могли бы более толерантно относиться к иностранным студентам, трудящимся в данной сфере и не владеющим эстонским.
Подробнее

ФОТО: В Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт. Не бойтесь вооруженных людей

30.11.2018
В столичном районе Ласнамяэ и на Тоомпеа проходят совместные учения полиции и Кайтселийт „Põhjatäht 2018”. Их участники тренируются защищать охраняемые объекты и поддерживать общественный порядок
Подробнее


Что принесут нам ветра? Прогноз погоды на выходные и начало следующей недели

30.11.2018
Сильный ветром сопровождается приближение относительного потепления. Портал pogoda.ee прогнозирует, что ко вторнику температура уверенно уйдет “в плюс”, а ветер станет умеренным. До того момента нас ждет очень ветряная и при том холодная погода.
Подробнее

Покупатель не поленился сделать две экспертизы и все-таки вернул деньги за некачественные ботинки

30.11.2018
В Эстонии неплохой выбор обуви, а вкус местного покупателя весьма искушенный. Однако то и дело приходится слышать истории о том, как довольно быстро порвались недавно купленные кроссовки или оторвался каблук на сапоге. С подобной ситуацией столкнулся и Дмитрий Тимошенко, который не побоялся заявить о проблеме и был справедливо вознагражден за знание своих прав и проявленную настойчивость, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Активный борец за чистоту эстонского языка сомневается, что власти Нарвы, Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Маарду им владеют

30.11.2018
Член парламентской фракции партии Isamaa и активный борец за чистоту эстонского языка Тармо Круузимяэ призвал Языковую инспекцию проверить уровень владения государственным языком у ряда руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа и города Маарду, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Meeste käekell Lorus RH927HX9
79,- €
Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
Meeste käekell Lorus RM381DX9
125,- €
Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
Meeste käekell Lorus RH927HX9
79,- €
Meeste käekell Lorus RM370DX9
115,- €



Новый вид шпионажа? Предательство родины? Три охотничьи лайки самовольно уплыли в Россию, но их развернули на границе

30.11.2018
Идаская префектура полиции сообщает на своей страничке в Facebook о несколько забавном случае: три собаки-лайки, будучи на охоте, переплыли реку Нарову и оказались на территории РФ.
Подробнее