01.02.2019, 07:26

Новый уровень писем-обманок: теперь мошенники стращают жертв ”записью” их действий во время просмотра порно

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как защититься?
rus.delfi.ee
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Erootika
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Ежедневно в полицию поступает десяток сообщений о письмах-обманках. В них утверждается, что хакеры украли пароль и используют его для сбора данных. Также утверждается, якобы хакнули веб-камеру на компьютере, принадлежащем человеку, и сохраняют видео, записанное во время, когда человек смотрит порнографию.


”В этом нет ничего нового, но в данный момент пошла большая волна, и те, кого ею не накрыло в конце 2018 года, в этот раз могут быть удивлены”, — сказала бывшая веб-констебль Маарья Пунак, которая теперь отвечает за сферу соцмедиа Департамента полиции и погранохраны.

По ее оценке, реалистичности этим письмам может придавать технический язык, которым описывается, как якобы был получен доступ и аккаунтам и компьютеру.

”Поскольку посещение порнографических страниц — тема по-прежнему табуированная, то получатели писем боятся, что если информацию об этом получат знакомые, это испортит их репутацию”, — пояснила Пунак.

Письма эти посылают из-за границы.

По словам полицейского, предсказать распространение писем от мошенников невозможно. Но в любом случае следует использовать функцию двухэтапной аутентификации при входе в электронную почту, менять пароль раз в два с половиной месяца и направлять такого рода письма в спам.

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