Новый уровень писем-обманок: теперь мошенники стращают жертв ”записью” их действий во время просмотра порно



”В этом нет ничего нового, но в данный момент пошла большая волна, и те, кого ею не накрыло в конце 2018 года, в этот раз могут быть удивлены”, — сказала бывшая веб-констебль Маарья Пунак, которая теперь отвечает за сферу соцмедиа Департамента полиции и погранохраны.

По ее оценке, реалистичности этим письмам может придавать технический язык, которым описывается, как якобы был получен доступ и аккаунтам и компьютеру.

”Поскольку посещение порнографических страниц — тема по-прежнему табуированная, то получатели писем боятся, что если информацию об этом получат знакомые, это испортит их репутацию”, — пояснила Пунак.

Письма эти посылают из-за границы.

По словам полицейского, предсказать распространение писем от мошенников невозможно. Но в любом случае следует использовать функцию двухэтапной аутентификации при входе в электронную почту, менять пароль раз в два с половиной месяца и направлять такого рода письма в спам.