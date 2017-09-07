Новый инцидент с оружием: в ходе обучения пострадал солдат-срочник Вируского батальона

Солдат-срочник Вируского пехотного батальона в ходе сегодняшних упражнений по стрельбе в Сиргала получил легкие повреждения.

В ходе упражнений срочник не поставил оружие на предохранитель. Получив приказ поставить оружие на предохранитель, нарушивший требования безопасности солдат нечаянно выстрелил из него в сторону земли. Пуля пробила сапог срочника между вторым и третьим пальцем ноги, причинив ему легкие повреждения. После оказания первой помощи срочника доставили на дополнительный осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.

Был дан приказ немедленно остановить обучение стрельбе и провести срочникам дополнительный инструктаж по безопасному использованию оружия. В дальнейшем в батальоне увеличат объем обучения обращению с оружием и технике безопасности.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит военная полиция. Силы обороны также оповестили о случившемся полицию и близких срочника.