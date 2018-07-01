01.07.2018, 11:00

Ночью в Сауэ в реку въехал автомобиль

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rus.delfi.ee
EST
Joobekahtlusega juht sõitis kraavi
Joobekahtlusega juht sõitis kraaviFoto: Kenno Soo

Ночью в 3:34 спасателям поступил вызов: в волости Сауэ под мостом Йыгисоо автомобиль въехал в реку.

В машине были двое человек. Водитель был трезв. Им была оказана первая помощь на месте

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