01.07.2018, 11:00

Ночью в Сауэ в реку въехал автомобиль

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rus.delfi.ee
EST 2
Joobekahtlusega juht sõitis kraavi
Joobekahtlusega juht sõitis kraaviFoto: Kenno Soo

Ночью в 3:34 спасателям поступил вызов: в волости Сауэ под мостом Йыгисоо автомобиль въехал в реку.

В машине были двое человек. Водитель был трезв. Им была оказана первая помощь на месте

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