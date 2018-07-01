Ночью в Сауэ в реку въехал автомобиль

Ночью в 3:34 спасателям поступил вызов: в волости Сауэ под мостом Йыгисоо автомобиль въехал в реку.
В машине были двое человек. Водитель был трезв. Им была оказана первая помощь на месте
Ночью в 3:34 спасателям поступил вызов: в волости Сауэ под мостом Йыгисоо автомобиль въехал в реку.
В машине были двое человек. Водитель был трезв. Им была оказана первая помощь на месте
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
Grupi ärikontroller
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 01.07.2018
Juhatuse liige
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Keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
SCANIA EESTI AS
Tähtaeg: 10.07.2018
Arendusjuht / hindamiskoordinaator
ARCHIMEDES SA
Tähtaeg: 09.07.2018
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