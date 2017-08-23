Ночью в Нарве обезвредили авиабомбу и потушили три автомобильных пожара

Прошедшей ночью команда Идаского центра спасения потушила четыре загоревшихся автомобиля. Также в спасательный центр поступили два сообщения о воспламенившемся мусоре.

Во вторник в 9:53 в канаве на шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга полыхал автомобиль, который потушили добровольные спасатели. Водитель сам вытащил машину из кювета. Предполагаемая причина пожара — поджог. Никто не пострадал.

В 12:24 в волости Мяэтагузе в деревне Калина на Каэвандузе теэ спасатели потушили горящий мусор.

В 20:28 спасатели получили вызов в Сомпа, где на улице Хумала в заброшенном 4-этажном доме полыхал мусор. Пожар потушили в 20:59.

В среду в 1:16 сообщили, что на улице Пяхклимяэ в Нарве полыхает легковой автомобиль. Пожар был потушен в 1:31.

В 3:38 на улице Тийги в Нарве пожарные потушили горящий легковой автомобиль.

Во вторник, также в Нарве, на Аккекюла теэ обезвредили найденную во время землекопных работ авиабомбу.