29.08.2018, 12:18

Ночью в лесу под Локса алкострелок ранил мужчину. Мать пострадавшего обвиняет полицию в безразличии

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дополнено в 13:50
rus.delfi.ee
EST 14
Tulistamine
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса, 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.


Ночью примерно в 23:30 полиция якобы позвонила Меэлису и Хельдуру (имена изменениы — прим. ред.) с обвинениями, что они воруют лес. По словам Хельдура, это не так: все права на обработку леса у них имеются. В лесу был тракторист, работавший в ночную смену, с чьего телефона и позвонили стражи порядка. Хельдуру угрожали, что тракториста возьмут под стражу, а транспорт — арестуют, если они не явятся в лес.

Хельдур и Линда (имена изменены — прим.ред.) позвонили своему сыну Меэлису и втроем выдвинулись в лес. Тракторист ждал их, однако, никого больше вокруг видно не было. Со слов тракториста, в лесу были трое, двое — ушли, один остался сторожить.

Хельдур в 150-200 м увидел мигающий фонарь и вместе с Меэлисом пошел туда. ”Мы прошли 50 метров, и тут — ракета просвистела над головой”, — поведал Меэлис. ”Вдруг — два выстрела”, — добавил Хельдур. Меэлиса ранило в руку, в живот, и он упал. Отец быстро пошел к стрелку с другой стороны. ”Выбил у него оружие из рук”, — Хельдур заметил у стрелявшего в левой руке ракетницу, в правой — огнестрел. ”Дал в зубы и заломал”, — поведал отец и добавил, что держал пьяного стрелка, прижав к земле.

Полиции — все равно?

Мать Меэлиса Линда вызвала скорую и побежала из лесу на шоссе ее встречать. К ней подъехал сначала полицейский автомобиль, и ее пожурили за то, что ходит по шоссе в темноте.”Я им сказала, что моего сына подстрелили, а они — и не шевельнулись. А у них было время!” — описала мама пострадавшего. Патруль не поехал в лес, а поехал дальше — к перекрестку. ”Медленно развернулся и только тогда поехал в лес”, — негодует женщина.

По прибытии скорой медики погрузили Меэлиса на носилки. ”Две рохотные женщины должны были поднять здорового мужчину. Полиция стояла рядом. Я им сказала, мол, помогите, на что те ответили, что их не просили”, — раскритиковала женщина поведение стражей порядка.
”Из-за этих полицейский мой сын получил пулю. Не вызови они нас в лес — мой сын был бы здоров”, — негодует мать. Женщина посветила фонарем на нагрудную нашивку, чтобы прочесть имя полицейского, но в ответ — грубый окрик.

На место событий в итоги прибыло пять экипажей. Стрелка арестовали. Меэлиса доставили в больницу. ”Врач сказал, что он родился в рубашке”, — поведал врач.

Как заявила Пыхьяская окружная прокуратура, по первоначальным данным 59-летний нетрезвый мужчина выстрелил в живот из незарегистрированного пистолета Mauser в живот 36-летнему мужчине. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он — на домашнем лечении. Предполагаемый преступник задержан. ”В данный момент причина конфликта неизвестна. Утверждается, что его стороны не были знакомы друг с другом. Для выяснения обстоятельств случившегося заведено уголовное дело”, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Кристина Костина.

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