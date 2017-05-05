Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб мужчина

Ночью при пожаре в Хяэдемеэсте погиб 52-летний мужчина.

Вызов в Центр тревоги поступил 5 мая в 1:16 ночи. По словам звонившего, жилой дом в деревне Соометса волости Хяэдемеэсте охвачен пламенем.

По прибытию спасателей на место крыша здания уже упала, само строение горело открытым пламенем и войти внутрь не представлялось возможным. В ходе работ по тушению возгорания был обнаружен труп 52-летнего мужчины.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит следствие. По словам представителя Ляэнеского центра спасения Индрека Лаанепыльда, данное здание было непригодно для проживания. "Мы были там несколько раз и пытались проконсультировать жителя и найти решение возникшей ситуации, но он не был в этом заинтересован", — сказал Лаанепыльд и отметил, что помощь мужчине предлагал не только Спасательный департамент, но и другие ведомства.

"Наша позиция заключается в том, что если реновация здания является нецелесообразной, то необходимо официально признать его непригодным для проживания и снести", — сказал Лаанепыльд. При этом, по его словам, проблема более глобальна, поскольку человеку нужно где-то жить, и если он не меняет своего отношения и не получает поддержки, образуется заколдованный круг.