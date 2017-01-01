По первоначальным данным, были украдены часы разных фирм. Сумма ущерба еще не установлена.
Ночью обокрали ювелирный магазин в торговом центре Rocca al Mare(10)
В ночь на 1 января, примерно в 2:30 полиция получила сообщение об ограблении ювелирного магазина в Таллинне, в торговом центре Rocca al Mare.
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