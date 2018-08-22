Ночное ДТП в Таллинне: мотоциклист попал под трамвай и скончался
В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.
В ночь на среду в 00:20 в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Винеэри произошло тяжкое ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.
По первоначальным данным, он ехал с высокой скоростью по мосту на Пярнуском шоссе в сторону центра и столкнулся с трамваем, совершавшим левый поворот.
В результате столкновения мотоцикл загорелся, водитель попал под трамвай и скончался на месте.
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