Ночное ДТП в Таллинне: мотоциклист попал под трамвай и скончался



По первоначальным данным, он ехал с высокой скоростью по мосту на Пярнуском шоссе в сторону центра и столкнулся с трамваем, совершавшим левый поворот.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, водитель попал под трамвай и скончался на месте.