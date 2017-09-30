Ночь в Лоо: полицейская погоня кончилась стрельбой, лихача скрутили на асфальте

Вчера поздно вечером сотрудникам полиции пришлось воспользоваться огнестрельным оружием, чтобы задержать автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться.

В пятницу, 29 сентября, около 21:00 в поселке Лоо Харьюского уезда сотрудники полиции подали сигнал остановиться автомобилю Audi. Водитель транспортного средства проигнорировал указание полицейских и попытался скрыться.

Чтобы задержать нарушителя, патрульным пришлось использовать огнестрельное оружие, с помощью которого удалось прострелить шину автомобиля и остановить его.

Полиция доставила в участок 30-летнего мужчину без прав.