07.11.2018, 19:13

Невнимательность за рулем может дорогого стоить. В результате несерьезной аварии женщина частично потеряла зрение и трудоспособность

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
 
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Невнимательность за рулем может дорогого стоить. В результате несерьезной аварии женщина частично потеряла зрение и трудоспособность
Foto: Jaanus Lensment

Водитель за рулем отвлекся на миг и спровоцировал на первый взгляд легкую аварию, но жертва аварии осталась слепой на один глаз, потеряла трудоспособность и теперь обязана еще долгое время ходить по врачам, пишет Eesti Ekspress.

23 апреля в 11:49 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Клоостриметса и Люкати, когда 33-летний мужчина за рулем Audi Q5 врезался в передвигавшийся перед ним Hyundai Santa Fe. 47-летнюю водителя Hyundai доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Вроде бы небольшая авария, которая могла бы закончиться помятым бампером и страховым случаем. Но из-за этой аварии жизнь одного человека полностью изменилась. Согласно данным Eesti Ekspress, что в ДТП сыграло роль и использование телефона за рулем.

Жизнь никогда не станет прежней

Пострадавшая при аварии водитель Hyundai Яна рассказывает, что остановилась на перекрестке, чтобы проверить, свободна ли дорога для движения. В этот момент в ее автомобиль сзади врезался Audi. Можно сказать, в чем-то ей повезло — так как нога была на педали тормоза, то ее машину не вытолкнуло на дорогу, где ехал другой автомобиль.

Скорость при ударе была небольшая — даже не сработали подушки безопасности, а оба водителя были пристегнуты и трезвы. Но если виновник ДТП отделался испугом, то Яна ударилась головой об автомобильную дверь, а затем ее голова пролетела мимо подголовника.

Женщина осталась в сознании. Но уже через минуту у нее у левого глаза образовалась гематома диаметров в пару сантиметров. Через пару дней половина ее лица уже была фиолетовой и распухла.

PPA

Сейчас, через полгода после аварии, на ее лице нет следов от полученных травм. Но как говорит женщина, ее жизнь уже никогда не будет прежней. Теперь ее левый глаз видит только на 15%, а врачи говорят, что зрение может восстановиться, но лишь через пять лет.

Врачи обнаружили у нее повреждение нервов вплоть до кончиков пальцев ног, а также шейных позвонков. Для более точной оценки этих повреждений ей предстоит пройти дополнительное обследование.

Ранее активная женщина провела полгода на больничном и, как считают врачи, не сможет работать еще минимум год. Недавно врач сказал Яне, что нужно начать оформлять пособие на трудоспособность.

Раньше женщина работала бухгалтером, большую часть времени за компьютером. У нее была феноменальная память. Теперь же Яна говорит, что больше не может долго работать за компьютером — по 15 минут за раз, не более трех-четырех часов в день, иначе начинаются боли. Кроме того, начались проблем с памятью.

Раз в неделю женщина проходит реабилитационные процедуры, каждый день делает упражнения и играет с лего — чтобы ускорить восстановление нервов в левой руке. Ей приходится проходить регулярное обследование в больнице.

За руль она так больше и не осмелилась сесть, в том числе из-за того, что может быть опасна для других участников движения.

Виновник ДТП отрицает использование телефона за рулем

Виновник ДТП, 33-летний водитель Audi, с самого начал признал свою вину. Сразу же после инцидента он бросился к женщине и вызвал ей скорую помощь.

Остается подозрение, что в ДТП сыграло ключевую роль использование телефона за рулем. Яна утверждает, что после столкновения посмотрела в зеркало заднего вида и увидела у мужчины за рулем в руке телефон.

Виновник ДТП признал свою вину и в разговоре с Eesti Ekspress. По его словам, Hyundai перед ним ехал сравнительно медленно, а перед перекрестком у него сложилось впечатление, что дорога свободна, и автомобиль собирается продолжить езду. ОН придал газу, а его внимание в этот момент было отвлечено, но женщина резко затормозила, и произошло столкновение.

Однако то, что здесь может быть замешан смартфон, мужчина категорически отрицает. По его словам, он был у него в кармане. "В этом отношении моя совесть чиста. Иногда я сам тоже говорил по телефону за рулем, как и большинство людей, но в этот раз я этого не делал", — утверждает он.

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Полиция выписала мужчине штраф за провоцирование ДТП, но он оспорил его в суде — конечный результат тяжбы еще не известен. Расходы на лечения Яны и часть недополученной зарплаты покрывала его страховая фирма. Но долго ли это будет продолжаться — неизвестно.

Во всяком случае, теперь доказать, что водитель использовал телефон за рулем — невозможно. Яна же утверждает, что теперь хочет взять и потрясти каждого, кого видит за рулем с телефоном в руке.

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