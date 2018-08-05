05.08.2018, 21:20

Неудавшийся грабитель салона красоты на Балтийском вокзале упал со второго этажа и был доставлен в больницу

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rus.delfi.ee
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Foto: Jan Henrik Pärnik

Сегодня около 18.00 предполагаемый взломщик, убегая от охранника на втором этаже здания Балтийского вокзала, неудачно упал на первый и был доставлен скорой помощью в больницу.

По первоначальным данным, мужчина вломился в расположенный на втором этаже здания вокзала салон красоты Shnelli Day Spa, но сработала сигнализация, и он попытался скрыться с места преступления. Убегая от охранников G4S он неудачно упал со второго этажа на первый, пролетев около пяти метров и ударившись об каменный пол. На его счастье взломщик остался жив.

Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Пресс-представитель полиции Сейко Куйк сообщил, что полиция получила информацию о том, что кто-то попытался проникнуть в салон красоты на Балтийском вокзале, а потом упал со второго этажа, в 18.16, сразу после чего на место происшествия выехали два патруля и скорая помощь.

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