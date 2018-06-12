Нетрезвая 19-летняя девушка без прав попала в аварию в Ида-Вирумаа, трое в больнице

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Ранним утром в понедельник в волости Алутагузе Ида-Вируского уезда произошла авария, когда не имеющая прав на управление транспортным средством 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобилем и вылетела с дороги.