Нетрезвая 19-летняя девушка без прав попала в аварию в Ида-Вирумаа, трое в больнице

Ранним утром в понедельник в волости Алутагузе Ида-Вируского уезда произошла авария, когда не имеющая прав на управление транспортным средством 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобилем и вылетела с дороги.
ДТП произошло 11 июня в 04:35 на 49-м км шоссе Йыхви-Тарту-Валга, сообщает rus.err.ee.
Автомобиль BMW 525 в левом повороте вылетел с дороги на правую сторону и перевернулся.
Водителя BMW и находившегося в автомобиле на пассажирском сиденье 21-летнего молодого человека доставили в Клинику Тартуского университета. Второго пассажира — также мужчину в возрасте 21 года — доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.