Несшийся со скоростью 200 км/ч мотоциклист получил 15 суток ареста

Суд приговорил мотоциклиста, который мчался по дороге в Тартуском уезде со скоростью около 200 км/ч, к 15 суткам ареста и лишению права на управление транспортным средством на шесть месяцев, передает rus.err.ee.
Нарушитель был задержан вечером 25 июля патрульным полицейским и доставлен в арестантский дом в ожидании суда, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Мотоциклист двигался со скоростью 199 км/ч на участке дороги с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч.
На состоявшемся в четверг судебном заседании мужчина выразил раскаяние в содеянном.
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