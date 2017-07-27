27.07.2017, 17:15

Несшийся со скоростью 200 км/ч мотоциклист получил 15 суток ареста

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rus.delfi.ee
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Несшийся со скоростью 200 км/ч мотоциклист получил 15 суток ареста
Shutterstock

Суд приговорил мотоциклиста, который мчался по дороге в Тартуском уезде со скоростью около 200 км/ч, к 15 суткам ареста и лишению права на управление транспортным средством на шесть месяцев, передает rus.err.ee.

Нарушитель был задержан вечером 25 июля патрульным полицейским и доставлен в арестантский дом в ожидании суда, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Мотоциклист двигался со скоростью 199 км/ч на участке дороги с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч.

На состоявшемся в четверг судебном заседании мужчина выразил раскаяние в содеянном.

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