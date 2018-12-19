19.12.2018, 07:25
Несовершеннолетний юноша на BMW врезался в дерево: 14-летнего пассажира доставили в больницу(4)
Вчера вечером произошла авария в Вильяндимаа, где пострадал 14-летний подросток.
Вчера вечером произошла авария в Вильяндимаа, где пострадал 14-летний подросток.
Полиция сообщила, что ДТП произошло в 20:20 в волости Вильянди в Саарекюла, где управлявший автомобилем BMW 316i 16-летний молодой человек без водительских прав на прямом участке дороги потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево.
Находившегося в автомобиле в качестве пассажира 14-летнего молодого человека доставили в Вильяндискую больницу.
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