Несовершеннолетние злоумышленники проникли на автозаправку и украли еду, сигареты и алкоголь

На месте происшествия полицейские никого не застали, но личность злоумышленников была установлена при помощи камер наблюдения. На следующий день изображенные на видео несовершеннолетние молодые люди были задержаны в одной из квартир города. Там же были обнаружены некоторые украденные товары.

Молодые люди были доставлены в участок. Точные причины выяснит следствие.