07.01.2019, 18:50

Несовершеннолетние злоумышленники проникли на автозаправку и украли еду, сигареты и алкоголь


rus.delfi.ee
EST
Sissemurdmine Põlvas
Sissemurdmine PõlvasFoto: Delfi lugeja

В ночь на 5 января центр тревоги получил сообщение о том, что кто-то вломился на автозаправку на улице Яама в Пылва. Украдены были различные продуктовые товары, алкогольные напитки и табачные изделия.

На месте происшествия полицейские никого не застали, но личность злоумышленников была установлена при помощи камер наблюдения. На следующий день изображенные на видео несовершеннолетние молодые люди были задержаны в одной из квартир города. Там же были обнаружены некоторые украденные товары.

Молодые люди были доставлены в участок. Точные причины выяснит следствие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии