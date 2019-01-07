Несовершеннолетние злоумышленники проникли на автозаправку и украли еду, сигареты и алкоголь

В ночь на 5 января центр тревоги получил сообщение о том, что кто-то вломился на автозаправку на улице Яама в Пылва. Украдены были различные продуктовые товары, алкогольные напитки и табачные изделия.
На месте происшествия полицейские никого не застали, но личность злоумышленников была установлена при помощи камер наблюдения. На следующий день изображенные на видео несовершеннолетние молодые люди были задержаны в одной из квартир города. Там же были обнаружены некоторые украденные товары.
Молодые люди были доставлены в участок. Точные причины выяснит следствие.