Несчастный случай на железной дороге повлиял на отправление еще двух рейсов Elron

Произошедшая вчера вечером, 12 марта, в Ида-Вирумаа авария закрыла железнодорожный переезд Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику на 4,5 часа, сообщило 13 марта вечером предприятие Elron.

Находившихся в попавшем в аварию поезде пассажиров Elron доставил в пункты назначения замещающими автобусами. И вечерний рейс поезда Нарва-Таллинн был замещен автобусами. К утру 13 марта железнодорожное движение на линии Таллинн-Нарва было восстановлено.

К сожалению находившиеся в выехавшем под поезд автомобиле люди погибли. Elron выражает свое сочувствие близким погибших.

Находившиеся в поезде люди в аварии не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Но в связи со случившимся им, а также многим другим пассажирам вечернего поезда Нарва-Таллинн потребовалось много времени для того чтобы попасть в пункт назначения. Elron приносит свои извинения всем этим пассажирам и просит связаться по адресу электронной почты info@elron.ee. Elron компенсирует пассажирам стоимость билета и во всех иных случаях опозданий более чем на 30 минут.

В воскресенье, 12 марта, в 17:30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику под поезд № 0222 Таллинн-Нарва попал легковой автомобиль. Заметив автомобиль, машинист произвел экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Находившиеся в автомобиле два человека погибли на месте происшествия. Находившиеся в поезде люди в аварии не пострадали и в медицинской помощи не нуждались. Elron заказал замещающие автобусы, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения.

Попавший в аварию поезд отправился после определения технического состояния обратно на предыдущую станцию Кохтла. Позднее, после окончательной проверки технического состояния поезд ночью уехал обратно в депо. Поезд нуждается в техническом обслуживании и объем повреждений выясняется.

Из-за аварии были отменены вечерний поезд Нарва-Таллинн № 0227 и поезд Таллинн-Пяэскюла № 0725. Для обслуживания пассажиров поезда Нарва-Таллинн Elron отправил на линию замещающие автобусы. Пассажиры поезда Таллинн-Пяэскюла добрались до пункта назначения поездом Таллинн-Кейла, который выехал на 8 минут позже.

К утру 13 марта железнодорожное сообщение на участке Таллинн-Нарва было восстановлено.