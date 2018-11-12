12.11.2018, 15:00

Неожиданный поворот: известный эстонский деятель преступного мира Имре Аракас признался в Ирландии в планировании убийства

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rus.delfi.ee
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Imre Arakas
Imre ArakasTiit Blaat

По сообщению ирландских изданий, сегодня эстонец Имре Аракас признал себя виновным в планировании заказного убийства, пишет Eesti Ekspress.

Аракас находится в Ирландии в тюрьме с апреля 2017 года, когда ему было предъявлено подозрение в планировании убийства Джеймса ”Маго” Гейтли, которого считают членом ОПГ семьи Хатч.

Ранее Аракас утверждал, что никакого убийства не планировал.

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На сегодняшнем заседании судья спросил Аракаса, что он может ответить на предъявленное ему обвинение в планировании убийства. Как передала ирландская журналистка Сара-Джейн Мерфи, на это Аракас лишь кашлянул и сказал: ”Виновен”.

30 ноября состоится еще одно заседание, на котором будут представлены детали. Окончательный приговор будет оглашен в декабре.

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